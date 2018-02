Nicolás Maduro é empossado presidente interino

Em seu primeiro ato como presidente, Maduro convocou para o cargo de vice o ministro de Ciência e Tecnologia, Jorge Arreaza, que é casado com uma das filhas de Chávez.

Maduro será, ao mesmo tempo, líder temporário e candidato presidencial. O Supremo Tribunal da Venezuela decidiu essa condição na sexta-feira (08), afirmando que "durante as eleições para o Presidente da República, o presidente em exercício não é obrigado a separar-se do cargo."

Membros da oposição boicotaram a cerimônia e afirmam que a condição de Maduro é inconstitucional, já que ele está ocupando dois cargos ao mesmo tempo. O atual presidente em exercício também recebeu críticas do líder da oposição, Henrique Capriles, seu adversário mais provável nas eleições antecipadas esperadas para o próximo mês. O chamado oficial ainda deve ser anunciado pelas autoridades do país. "Estamos prontos para as eleições, sem medo", disse Maduro, após ligar para o Conselho Nacional Eleitoral para agendar a votação. As informações são da Dow Jones.