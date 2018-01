Nigéria: 39 mortos em novo massacre

Os moradores contaram que os soldados e policiais estacionados na cidade fugiram quando o ataque começou e demoraram horas para voltar com reforços.

Um repórter da Associated Press no local contou 39 corpos que seriam sepultados hoje em Konduga, a 35 quilômetros de Maiduguri, a capital de Bono. Pelo menos três crianças figuram entre os mortos.

Diversos povoados da região foram atacados nos últimos meses, apesar do aumento da presença do exército nigeriano na região. Fonte: Associated Press.