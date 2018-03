Nigéria: 9 agentes de vacinação contra pólio são mortas

Os assassinatos chocaram os moradores de Kano, maior cidade do norte nigeriano, uma região onde a maioria da população é muçulmana. Em muitas áreas de Kano, as agentes da campanha de vacinação vão de casa em casa para imunizar as crianças.

A vacinação contra a poliomielite é motivo de tensão no norte da Nigéria, onde diversos clérigos islâmicos opõem-se às campanhas patrocinadas tanto pelo governo quanto por agências filiadas à Organização das Nações Unidas (ONU). Eles alegam, entre outras coisas, que a imunização seria um complô liderado pelos Estados Unidos para tornar os muçulmanos inférteis ou infectá-los com o vírus causador da aids.

A Nigéria é, na atualidade, um dos poucos países onde a pólio ainda é considerada endêmica.

Crianças com menos de cinco anos são as principais vítimas da doença. O contágio se dá quando pessoas não vacinadas entram em contato com as fezes de pessoas contaminadas com o vírus, geralmente através da água. Ela ataca o sistema nervoso, provoca paralisia, atrofia muscular, deformação e, em muitos casos, a morte. Apenas uma em cada 200 crianças infectadas desenvolve os sintomas. As informações são da Associated Press.