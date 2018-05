Nigéria acusa Cheney em caso de suborno

Femi Babafemi, porta-voz da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, disse hoje que as acusações derivam de um caso envolvendo subornos pagos a funcionários nigerianos durante a construção de um terminal de gás natural liquefeito no delta do rio Níger. Babafemi disse que as acusações também citam a subsidiária nigeriana da Halliburton e outra empresas. As acusações citam Cheney como executivo-chefe da empresa durante o período no qual os subornos foram supostamente pagos.

O porta-voz se recusou a especular sobre a possibilidade de extraditar Cheney para o país para ser julgado. Peter Long, porta-voz de Cheney em Washington, recusou-se a comentar o assunto. As informações são da Associated Press.