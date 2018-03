Nigéria alerta para sumiço de material radioativo A Nigéria lançou hoje um alerta de material radioativo desaparecido, afirmando que uma empresa petrolífera na região do delta do Níger havia informado da perda. O comunicado breve, veiculado pela TV nigeriana, ofereceu poucos detalhes, não informando quanto material tinha sido perdido, nem onde, entre outras questões. Citando a agência nacional nigeriana de controle nuclear, a TV estatal disse que uma empresa petrolífera - não-especificada - havia informado que metal contaminado por radiação tinha desaparecido de suas instalações. O comunicado aconselhou cuidado para quem quer que tivesse contato com o metal, dizendo que náuseas ou vômitos poderiam ser sintomas de envenenamento radioativo. Não ficou claro que função o metal contaminado poderia ter nas operações da indústria petrolífera. A Nigéria é o sexto maior exportador de petróleo do mundo, e quase todo o óleo vem do delta do Níger. Empresas estrangeiras são alvo constante de ataques, por sabotadores ou ladrões. Moradores das terras empobrecidas do sudeste do delta acusam as empresas de poluir as terras e de reinvestir muito pouco de seus lucros na área. Não se conhece nenhum programa nuclear na Nigéria, e nenhum urânio.