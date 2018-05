Nigéria arquiva caso contra ex-vice-presidente dos EUA

Um porta-voz da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros disse que as acusações contra Cheney e outros executivos da Halliburton e sua antiga subsidiária, a KBR, foram arquivadas hoje após um acordo ser fechado. Não foi informado qual seria o teor desse acordo. Autoridades disseram que as acusações envolviam até US$ 180 milhões supostamente pagos em subornos para funcionários nigerianos entre 1995 e 2004.

Cheney foi apontado como suspeito por liderar a companhia durante o período em que os subornos teriam sido pagos. O caso da Halliburton envolve sua antiga subsidiária KBR, uma empresa de serviços de engenharia e construção sediada em Houston, nos EUA. As informações são da Associated Press.