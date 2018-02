Nigéria: Confrontos deixam pelo menos 187 mortos

O porta-voz da Cruz Vermelha nigeriana, Nwakpa O. Nwakpa, disse à Associated Press que 77 pessoas estão recebendo cuidados médicos por ferimentos sofridos nos episódios de violência ocorridos na sexta-feira em Baga.

Além dos 187 mortos e 77 feridos, os confrontos resultaram também em mais de 300 casas incendiadas, disse Nwakpa. Ele comentou, no entanto, que as autoridades locais ainda não autorizaram a Cruz Vermelha a entrar na cidade, situada às margens do Lago Chade, no extremo nordeste da Nigéria.

Segundo o exército nigeriano, extremistas ligados ao Boko Haram usaram granadas propelidas por foguete e metralhadoras durante os confrontos. Moradores da cidade relataram à AP que soldados atearam fogo a diversas casas em bairros onde civis se escondiam. As informações são da Associated Press.