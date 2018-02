Nigéria empossa vice Goodluck Jonathan como presidente

O Parlamento da Nigéria empossou nesta terça-feira, 9, o antes vice-presidente Goodluck Jonathan como o atual mandatário do país africano, já que o presidente Umaru Yar'Adua encontra-se internado na Arábia Saudita.

Tanto o Senado quanto a Câmara da Nigéria aprovaram medidas que preveem a ocupação do cargo por Jonathan até o retorno de Yar'Adua. O presidente eleito recebe tratamento médico por conta de problemas no coração desde novembro.

A ausência de Yar'Adua como líder no país ocasionou a quebra do cessar-fogo acordado entre militantes do Delta nigeriano, região rica em petróleo, e as tropas do governo. Desde que o presidente havia saído do país, ninguém ocupava o cargo formalmente.

A crise no poderoso país, com um histórico de golpes e ditaduras militares, atraiu atenção internacional, com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, e líderes europeus pedindo respeito à Constituição.

Não está claro quando Jonathan deve assumir a presidência. A moção aprovada pelos legisladores prevê que Yar'Adua volte ao poder, se retornar ao país em condições. Muitos acreditam, porém, que o caso do presidente é bastante grave. Com isso, fica aberta a questão sobre quem liderará o partido governista nas eleições presidenciais de 2011.

Já houve protestos pelas ruas da Nigéria, com manifestantes reclamando sobre a falta de comando. Com o projeto do Legislativo, pode haver problemas em um acordo não escrito de divisão do poder entre os cristãos, majoritários no sul do país, e os muçulmanos, maioria no norte.