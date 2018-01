Nigéria encontra mais de 50 corpos em local de magia negra A polícia nigeriana descobriu mais de 50 crânios e corpos em decomposição em locais do leste do país onde, acredita-se, uma seita secreta promovia rituais macabros, informaram autoridades locais. Dois líderes religiosos e 28 outras pessoas foram detidos por suspeita de conexão com o caso, disse Kolapo Shofoluwe, porta-voz da polícia. Os policiais descobriram caveiras lavadas, cadáveres de pessoas mortas recentemente e corpos parcialmente mumificados em 20 santuários nas florestas situadas nos arredores de Okija, afirmou ele à Associated Press. Okija fica no Estado nigeriano de Anambra, no leste deste país africano. A polícia acredita que algumas das vítimas - comerciantes e funcionários públicos, entre outros - podem ter sido envenenadas como parte de um sombrio ritual de justiça, acrescentou Shofoluwe. Acredita-se que a seita pratique um ritual no qual partes em litígio (normalmente de ordem pessoal ou comercial) recebem para beber uma poção que mataria somente a pessoa culpada. O líder cerimonial da seita - responsável por preparar as poções - não foi detido por causa de sua idade avançada, disse Shofoluwe. "Ele é um ancião e não queremos que morra sob custódia policial", explicou. "Uma coisa está muito clara: essas pessoas foram assassinadas", disse Felix Ogbaudu, comissário de polícia de Anambra.