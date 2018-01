Nigéria: incêndio em escola mata 27 jovens Pelo menos 27 jovens morreram carbonizadas e dezenas ficaram feridas, cinco em estado grave, em um incêndio que destruiu o dormitório de um centro educacional público na Nigéria. No momento do incêndio, que teria acontecido na última segunda-feira, mais de 60 alunas dormiam no local. De acordo com testemunhas, as garotas não tiveram qualquer chance de escapar do incêndio porque estavam trancadas nos quartos, medida adotada pela direção da escola para impedir que elas se encontrassem com rapazes de uma escola vizinha. A escola, localizada a 60 quilômetros da cidade de Jos, foi fundada por missionários ocidentais e tem a reputação de seguir regras rígidas de disciplina.