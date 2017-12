Nigéria lança campanha de vacinação em 23 países da África O presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, lançou neste sábado um enorme esforço concentrado com o objetivo de imunizar 80 milhões de crianças contra a poliomielite em 23 nações subsaarianas da África. Especialistas internacionais em saúde qualificaram a iniciativa como a "maior campanha de saúde pública da história" para conter a disseminação da doença. Obasanjo comandou diversos líderes regionais e aplicou a vacina oral em dezenas de crianças de Kano, uma cidade majoritariamente muçulmana do norte da Nigéria. A campanha é coordenada pela Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, que inclui agências ligadas à Organização das Nações Unidas, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e o Rotary Internacional. Até 24 de agosto, a Organização Mundial de Saúde havia registrado 602 casos de poliomielite este ano no mundo. Desse total, 476 casos foram registrados na Nigéria.