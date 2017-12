Nigéria: Milicianos seqüestram 2 trabalhadores de petrolífera Homens armados seqüestraram dois empregados filipinos de uma petrolífera nesta terça-feira na Nigéria. Os dois foram capturados quando inspecionavam barcas na região do sul do delta do rio Níger. Os filipinos trabalham para a companhia norueguesa Petroleum Geo-Services e foram capturados em um píer próximo ao porto Harcourt, informou a porta-voz da polícia Ireju Barasua. A empresa afirma que ainda não foi contatada pelos seqüestradores, que levaram os trabalhadores de barco após a ação, que ocorreu por volta do meio dia. "Estamos fazendo o melhor possível para resolver este triste incidente", afirmou o executivo da empresa norueguesa, Ola Bosterud, durante um telefonema de Oslo. Segundo o capitão da Marinha, Obiora Medani, o exército nigeriano está investigando o caso. O seqüestro desta terça-feira é o mais recente de uma séria de ataques contra a indústria petrolífera da Nigéria. A entrega dos reféns geralmente acontece de maneira pacífica, e os seqüestrados são libertados sem ferimentos. Riqueza do petróleo Militantes exigem a distribuição da riqueza originada da exploração do petróleo nigeriano, afirmando que a população da região não recebe uma fatia justa dos lucros. A Nigéria é o maior exportador de petróleo da África e o quinto maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, exportando uma média de 2,5 milhões de barris por dia. Ataques contra oleodutos e seqüestros diminuíram a produção em 20% este ano, aumentando a pressão sobre os preços mundiais do produto.