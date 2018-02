Nigerianas mantêm cerco a terminal petroleiro Mulheres nigerianas que cercam, desde segunda-feira, aproximadamente 700 funcionários da ChevronTexaco dentro de um terminal petroleiro no delta do Niger permitiram a saída de 200 homens neste domingo, mas mantiveram os demais sob a ameaça de tirarem a roupa na frente deles, um ato tradicional de humilhação. "Nossa arma é a nossa nudez", disse Helen Odeworitse, uma representante das mulheres neste surpreendente protesto de uma semana contra o gigantesco terminal petroleiro da ChevronTexaco na cidade nigeriana de Escravos. A maior parte das tribos nigerianas considera a nudez de esposas, mães e avós uma forma de rogar praga que representa humilhação coletiva a todos aqueles aos quais a ação foi direcionada. Aproximadamente 600 mulheres com idade entre 30 e 90 anos cercam o local. A maior parte das participantes é casada e tem 40 anos ou mais. O cerco começou na segunda-feira, quando 150 mulheres conseguiram entrar no local. As mulheres desarmadas ocuparam o terminal desde então. As mulheres querem que a gigante multinacional gere emprego para seus filhos e utilize parte das riquezas do petróleo para desenvolver a remota e atrasada região nigeriana. Algumas comunidades da área carecem de energia elétrica. A ocupação interrompeu as exportações da companhia, estimada em cerca de meio milhão de barris por dia. Um porta-voz da companhia disse no meio da semana que a manifestação não atrapalharia o cumprimento das metas da empresa.