Nigeriano tenta mediar crise na Costa do Marfim

Mediador do acordo que encerrou três décadas de guerra civil na Costa do Marfim, Obasanjo esteve pelo menos duas vezes entre o sábado e o domingo com o presidente de facto, Laurent Gbagbo, e o líder opositor reconhecido pela comunidade internacional como legítimo vencedor das eleições de novembro, Alassane Ouattara.

Gbagbo diz ter vencido as eleições e afirma que não deixará o poder. Países da região, a Organização das Nações Unidas (ONU) e os Estados Unidos o acusam de fraude e exigem que ele entregue o poder imediatamente a Ouattara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.