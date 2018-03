Nigerianos culpam estatal de petróleo por morte de 125 Moradores revoltados acusaram neste domingo a companhia estatal nigeriana de petróleo de não ter reparado um oleoduto danificado que vazou combustível durante semanas antes de explodir e causar a morte de 125 pessoas. O chefe da aldeia de Onicha Amiyi-Uhu, Charles Onoha, disse que alertou funcionários da empresa estatal há um mês sobre a ruptura do oleoduto no sudeste do país. A explosão ocorreu na noite de quinta-feira e matou principalmente jovens e crianças.