Nigerianos vão às urnas em meio a tensão religiosa

O país mais populoso da África vive momento de tensão religiosa entre muçulmanos e cristãos. Pelo menos duas bombas explodiram, uma em um centro de apuração de votos e outra em um posto de votação, mas não houve vítimas. No nordeste do país, um policial foi baleado e morto. Autoridades locais responsabilizaram milicianos islâmicos pelo assassinato.

Apesar desses incidentes e da tensão latente, a votação transcorreu com relativa calma durante todo o sábado. A expectativa é de que o resultado seja conhecido nos próximos dias. As informações são da Associated Press.