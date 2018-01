Nigerianos votam com forte esquema de segurança Os nigerianos votaram hoje nas eleições presidenciais em meio a um forte esquema de segurança. O chefe da polícia nigeriana havia prometido adotar "medidas drásticas" caso políticos e partidários tentassem tumultuar a votação. Na semana passada a oposição nigeriana havia acusado o Partido Democrático do Povo (PDP), do candidato à reeleição Olusegun Obasanjo, de ter fraudado as eleições parlamentares. Líderes locais da oposição no sul do país haviam pedido que a votação para presidente fosse boicotada. Apesar da tensão, não houve relatos de grandes distúrbios. Os principais candidatos, Obasanjo e Muhammadu Buhari, são ex-generais e ditadores militares. A Nigéria tenta, pela primeira vez em sua história, transferir o poder de um governo civil eleito para outro.