Ninguém reclama corpo de autor do ataque de Boston Depois de 15 dias de abandono em um necrotério, o corpo de Tamerlan Tsarnaev deverá ser sepultado discretamente nos próximos dias em um cemitério da região de Boston. A viúva, Katherine Russell, reclamou apenas ontem o corpo do marido, suspeito de ser coautor do atentado na Maratona de Boston, no dia 15. Tamerlan foi morto em confronto com a polícia três dias depois das duas explosões, que deixaram 3 mortos e 264 feridos.