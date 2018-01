Ninguém sobreviveu a acidente no Egito, diz ministro O vice-ministro francês dos Transportes, Dominique Bussereau, disse a jornalistas no aeroporto Charles de Gaulle que ninguém sobreviveu à queda de um Boeing, com 148 pessoas a bordo - na maioria, turistas franceses - que caiu no Mar Vermelho, pouco depois de decolar de um resort no Egito. Bussereau disse que o piloto detectou problemas no aparelho e tentou dar a volta.