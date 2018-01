Ninguém vence loteria recorde nos EUA

LOS ANGELES - Ninguém venceu no sábado o prêmio recorde da loteria dos Estados Unidos de quase US$ 950 milhões, disseram autoridades, abrindo o caminho para que o próximo prêmio atinja US$ 1,3 bilhão.

Milhões de norte-americanos verificaram seus bilhetes ansiosamente em busca da combinação vencedora de seis números -- 32, 16, 19, 57, 34 e 13.

"Não houve vencedor", anunciou a Loteria do Texas no Twitter horas após o resultado.

"Já que ninugém venceu o estarrecedor prêmio de US$ 947,8 milhões, a premiação acumulou para estimados US$ 1,3 bilhão em 13 de janeiro", informou o comunicado de autoridades da Califórnia, um dos 44 Estados que participam da loteria, junto com Washington D.C. e dois territórios norte-americanos.

O prêmio da loteria tem crescido gradualmente há semanas após uma série de premiações não resultar em vencedores. As compras de ingressos desta semana dispararam, levando o prêmio além dos US$ 900 milhões divulgados previamente.