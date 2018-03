Nível do Rio Danúbio continua subindo e diques são reforçados O aumento do nível das águas do rio Danúbio, no território da Bulgária, continua causando inundações em bairros de cidades, vilarejos, portos fluviais, vias férreas e pólos industriais, enquanto equipes de voluntários reforçam os diques que começam a ceder por causa da pressão do rio. O nível mais alto foi registrado na cidade de Vidin, às 12 horas, horário local. As águas alcançaram a altura de 965 centímetros. As autoridades ordenaram a evacuação de toda a cidade, assim como os povoados vizinhos, caso o dique se rompa. Os povoados de Simeonovo e Botevo já estão totalmente ilhados. Todos os esforços das unidades de proteção civil e do o exército durante a noite estiveram centrados em fechar as rachaduras nos diques. Na cidade de Nikopol, as águas do rio alcançaram a altura de 857 centímetros neste sábado, 77 acima do nível crítico e inundaram vários edifícios e residências. Para os próximos dias a expectativa é que o nível do rio continue subindo e alcance a altura máxima de 990 centímetros em meados na semana que vem, segundo informaram serviços de Defesa Civil. O Ministério da Saúde está tomando medidas especiais para fortalecer o controle das fontes de água potável para prevenir epidemias.