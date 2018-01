Nixon citava Brasil como o "melhor aliado" na AL O governo ditatorial do Brasil de 30 anos atrás era o melhor aliado dos EUA na América do Sul contra o comunismo, a ponto de ter impedido uma vitória eleitoral da esquerda no Uruguaia, segundo revelam documentos presidenciais americanos da época. "O Brasil é um bom contrapeso", disse o presidente Richard Nixon ao chanceler alemão Willy Brandt, em uma entrevista entre ambos na residência presidencial de Key Biscayne, na Flórida, em 29 de dezembro de 1971. Seis dias antes, Nixon havia dito ao primeiro-ministro britânico Edward Heath, nas Bermudas, que a oposição americana ao florescente movimento esquerdista regional era "apoiada pelo Brasil". "O Brasil é, acima de tudo, a chave do futuro", disse Nixon. Os comentários de Nixon aparecem em menções separadas entre quase 110.000 páginas de documentos presidenciais relacionados principalmente com a segurança nacional e que foram desclassificados, vindo a público na segunda-feira através da Administração dos Arquivos Nacionais. A época do diálogo acima era de grandes preocupações para Washington a respeito da América Latina: o regime comunista de Fidel Castro, em Cuba; o socialista de Salvador Allende, no Chile; o esquerdista do general Juan Velasco Alvarado, no Peru. Fidel continua no poder; Allende foi derrubado pelo general Augusto Pinochet, 21 meses após o diálogo gravado no encontro Nixon-Heath; e Velasco Alvarado caiu em 1975, em um golpe do general Franciso Morales Bermúdez. A Argentina, que também tinha um governo militar, não era uma preocupação aparente para Washington. Naqueles dias, o então chefe do governo, general Alejandro Lanusse, fazia gestões para o retorno de Juan Domingo Perón à política argentina. O Brasil da época era governado por Emilio Garrastazú Médici, um general imposto pela cúpula militar. Seu governo se caracterizou por uma severa repressão política e pela censura mas, para Washington, teve o mérito de ter promovido um crescimento anual de 12%, puxado por empresas estatais. Pinochet seguiu o padrão de desenvolvimento econômico de Médici, exceto por ter se desfeito das empresas estatais e ter lançado as bases para converter o Chile em uma das economias mais abertas do mundo. Nixon, que quase sempre mantinha diálogos em companhia de Henry Kissinger, seu secretário de Estado durante algum tempo, nunca tomava a iniciativa de falar sobre Cuba, Chile ou Peru. Seus comentários eram sempre em resposta a perguntas feitas por seus interlocutores, que queriam saber "algo sobre Cuba". Fidel "é um radical, muito radical até mesmo para Allende e para os peruanos", disse Nixon a Heath. Em seu diálogo com Brandt, Nixon falou das preocupações de Washington sobre a possibilidade de Allende "exportar" sua revolução socialista para outros países - caso em que os EUA "devem continuar opondo-se", como tem feito com Cuba. Nixon disse estar também preocupado com o fato de Velasco Alvarado estar promovendo uma "reavaliação" do tratamento dado pela Organização dos Estados Americanos (OEA) a Cuba. A gestão não prosperou e Velasco reatou relações diplomáticas com Cuba. "Os EUA e o Brasil se opõem e, de fato, continuarão a opor-se a Castro até que este renuncie às dificuldades que vem ocasionando para seus vizinhos (latino-americanos)", afirmou Nixon. Destacou, no entanto, que, embora o Brasil fosse "um contrapeso", seu governo "não respeita nossos padrões de democracia". Mas, acrescentou, "o líder brasileiro tem sido bom para o Brasil e desejamos continuar sustentando que, desde que não adote ações de política externa contra nós, então o que ele fizer será aceitável". "Os brasileiros nos ajudaram a alterar a eleição uruguaia", disse ainda Nixon a Heath. Nessa mesma entrevista, Nixon afirmou que também no Chile "a esquerda está com problemas. Há forças que estão trabalhando (contra Allende), sem desânimo". Outros documentos previamente divulgados dão indícios sobre a participação da CIA na derrubada de Allende por Pinochet, que promoveu uma repressão civil maciça no país, durante 17 anos. Entre os documentos publicados esta semana não há detalhes sobre como o Brasil manipulou as eleições no Uruguai. Nem há qualquer indício sobre uma eventual participação do Brasil na queda de Allende. Juan María Bordaberry, um político que governou subordinado às forças armadas uruguaias, que em seguida o derrubaram, ganhou a presidência nas eleições de 1971 em lugar de seu adversário, o líder populista Wilson Ferreira Alduñate. A diferença foi de cerca de 12.000 votos. Consultado ontem sobre o episódio pela Associated Press, em Montevidéu, Bordaberry respondeu que "Não tenho comentários a fazer". Anteriormente, em um programa de televisão, o ex-mandatário negou a versão de fraude eleitoral. As eleições no Uruguai chamaram a atenção de Fidel Castro, que realizava na mesma ocasião uma extensa visita ao Chile, onde Allende havia sido eleito um ano antes. A presença de Fidel no Chile tinha, ao que parece, a intenção de promover a candidatura, no Uruguai, do general Liber Seregni, apoiado pela coalizão esquerdista Frente Ampla, formada naquele ano e que ficou em terceiro lugar na votação. Nixon, por outro lado, nunca escondeu sua estima pelos militares brasileiros, que tomaram o poder em 1964. Menos de uma semana depois das eleições no Uruguai, Médici visitou Nixon na Casa Branca. No jantar com que o recebeu, Nixon levantou um brinde: "Para onde for o Brasil, irá a América Latina".