Nixon e Kissinger incentivaram golpe e fraude na AL O presidente Richard Nixon reconhece que incentivou o golpe de Estado de 1973 no Chile, e que interveio nas eleições uruguaias para impedir o triunfo da esquerda. É o que revelam o próprio Nixon e seu estreito colaborador Henry Kissinger, em documentos divulgados na segunda-feira pelos Arquivos Nacionais dos EUA. Os governos eleitos da América Latina e Caribe são objeto de desdém. Em uma reunião com o primeiro-ministro britânico Edward Heath, Nixon se gaba de ter provocado fraude eleitoral no Uruguai por intermédio do governo ditatorial do Brasil, seu aliado. A respeito do Chile, o ex-presidente americano diz: "A esquerda tem problemas. Estão em marcha certas forças que não desalentamos". Pouco depois, o general Augusto Pinochet, com ajuda da CIA, derrubou Salvador Allende e instituiu um regime repressivo que se prolongou até o final dos anos 80. Os únicos que merecem elogios de Nixon são os governantes da China comunista. "Com nenhum outro país falamos com a mesma franqueza que com vocês", diz Kissinger a Mao Tsé-tung em fevereiro de 1973, um ano após a visita de Nixon a Pequim. As quase 100.000 páginas de documentos liberados na segunda-feira se referem principalmente a assuntos de segurança nacional. Mostram Nixon e Kissinger como uma dupla que se admirava mutuamente e cuja visão de mundo oscilava entre o pessimismo e a lucidez, às vezes na mesma reunião, até na mesma frase. Nixon diz a Heath, em dezembro de 1971: "Parece-nos que você deveria ter um papel ativo nos assuntos mundiais". Apenas um ano depois, Kissinger diz a Mao: "Não posso saber o que pensam os europeus (da União Soviética). Além disso, não podem fazer nada. No fundo, são irrelevantes". Nixon passa de momentos de lucidez a desvarios, sem mudanças de continuidade. Na reunião com Heath, ele prognostica com acerto que os soviéticos assinariam os tratados de limitação de armas mas, sem terminar a frase, lança-se numa arenga contra "os meios de comunicação, os chamados intelectuais (que) estão contra nós" e qualilfica os que considera seus inimigos políticos de "confusos e frustrados".