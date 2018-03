Nixon ordenou invasão do Watergate O ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon ordenou pessoalmente a invasão da sede do Partido Democrata no edifício Watergate, informou neste domingo a imprensa norte-americana. O escândalo decorrente da invasão levou o republicano à renúncia. A revelação foi feita pelo ex-assessor de campanha de Nixon Jeb Stuart Magruder num documentário de TV que vai ao ar quarta-feira. Ele disse ter ouvido Nixon dar a ordem por telefone. Durante 30 anos não havia provas da participação direta do ex-presidente no roubo de informações do Partido Democrata.