Nixon pensou em bomba nuclear para o Vietnã do Norte Poucas semanas antes de ordenar uma escalada na guerra do Vietnã, o presidente Richard M. Nixon teve a idéia de usar a bomba nuclear. A idéia foi logo descartada pelo assessor para a Segurança Nacional Henry Kissinger. A proposta de Nixon, escondida em 500 horas de fitas reveladas nesta quinta-feira pelos Arquivos Nacionais, foi feita após Kissinger ter oferecido várias opções para acelerar o esforço de guerra, tais como atacar portos e usinas, numa conversa em 25 de abril de 1972, no Escritório do Executivo. Veja como foi essa conversa: "Eu preferiria usar a bomba nuclear", Nixon respondeu. "Isto, penso eu, seria demasiado", respondeu Kissinger. "A bomba nuclear. Isto o incomoda? ", perguntou Nixon. "Só quero que você pense em termos de grandeza." No mês seguinte, Nixon ordenou a maior escalada na guerra desde 1968. Numa entrevista em 1985, Nixou reconheceu ter considerado "a opção nuclear". Na época, ele disse à revista Time: "Refutei o bombardeio das represas, que teria deixado 1 milhão de pessoas afogadas, pela mesma razão pela qual rejeitei a opção nuclear. Porque os alvos não eram militares", afirmou.