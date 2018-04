No Acre, Marina vota para presidente e em referendo

Marina declarou seu voto para o referendo dias antes de consolidá-lo na urna. A senadora confirmou voto 77, número que representava a volta do antigo fuso horário do Acre, no qual o Estado fica a duas horas de diferença do fuso horário de Brasília.

A senadora derrotada nas urnas no primeiro turno preferiu não declarar em quem votou. Preferiu adiantar que vai aguardar o anúncio do candidato eleito em São Paulo e depois deverá se pronunciar. "Vou repetir o que já havia dito no primeiro turno. O voto não é meu, nem do Serra, nem da Dilma. Ele é do eleitor. Cada um tem de votar de acordo com a sua consciência".

Marina deve embarcar para São Paulo por volta das 14 horas (hora local) e acompanha a apuração de votos ao lado de lideranças do Partido Verde. "Os brasileiros estão sendo responsáveis e as urnas revelam muito mais do que as pesquisas", avaliou.

Em coletiva concedida na manhã de ontem, Marina declarou que José Serra e Dilma Rousseff são parecidos em suas propostas e nas maneiras em que devem presidir o País.