No Afeganistão, talebans morrem em bombardeio dos EUA

Um suposto líder taleban e oito de seus homens morreram em um bombardeio de precisão executado pela aviação americana na província noroeste afegã de Badghis, informou nesta segunda-feira, 16, o comando dos Estados Unidos no Afeganistão. O bombardeio aconteceu no domingo, 15, à noite no povoado de Darya-ye-Morghab, depois que as tropas dos EUA receberam informação sobre a presença no local do mulá Dastighir e de seus homens, assegurou em nota o comando. Após averiguar seu paradeiro exato, a aviação realizou um bombardeio de precisão que destruiu um prédio e matou os supostos insurgentes que estavam em seu interior, diz a nota. Segundo a fonte, Dastighir era "o líder taleban da província", considerado responsável por ataques contra as tropas afegãs e da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) na região.