No aniversário da Apollo 11, Nasa sofre corte de verba Um comitê da Câmara de Deputados dos EUA votou um corte nos programas de exploração espacial, ciência e ambiente, incluindo um corte de 6% no orçamento previsto para a Nasa. Os cortes, que incluem reduções importantes na verba requisitada pelo presidente George W. Bush para seu plano de levar astronautas de volta à Lua e a Marte, foram aprovados no 35º aniversário da chegada do homem à Lua. Veja galeria de fotos da BBC-Brasil sobre os 35 anos da chegada do homem à Lua.