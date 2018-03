Explosão de bomba em hospital de Bangcoc deixa mais de 20 feridos

BANGCOC - A explosão de uma bomba em um hospital de Bangcoc, capital da Tailândia, feriu mais de 20 pessoas nesta segunda-feira, 22, no aniversário do golpe militar de 2014. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela ação ocorrida no Hospital Phramongkutklao, que é popular entre soldados e militares aposentados.

"Foi uma bomba. Encontramos os pedaços que foram usados para fazê-la", disse Kamthorn Aucharoen, comandante da equipe de arsenal de explosivos da polícia. "Neste momento, as autoridades estão verificando as câmeras do circuito fechado."

O porta-voz do governo, Sansern Kaewkamnerd, informou que 24 pessoas ficaram feridas. A maioria foi atingida por estilhaços de vidro, segundo a unidade de segurança nacional dos militares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A suspeita deve recair sobre os dissidentes políticos que se opõem ao governo militar ou sobre separatistas muçulmanos localizados no sul do país predominantemente budista.

O vice-chefe da polícia nacional, general Srivara Rangsibrahmanakul, informou que a bomba foi escondida em um contêiner junto à entrada da farmácia.

Esta segunda-feira marca o aniversário do golpe militar de 22 de maio de 2014, que depôs um governo eleito democraticamente e encerrou meses de tumultos, incluindo manifestações de rua que deixaram vítimas fatais. / REUTERS