No aniversário do 11/9, Bush diz que guerra "é chamado de nossa geração" Cinco anos após o pior ataque contra o território dos Estados Unidos em toda a história do país, o presidente George W. Bush disse que a guerra contra o terrorismo é o "chamado de uma geração" e pediu aos americanos que esqueçam suas diferenças para lutar pela vitória. "A America não pediu por esta guerra, e todo americano queria que ela tivesse terminado", disse o presidente em um discurso televisionado na noite desta segunda-feira. "A guerra não está acabada; e não estará até que nós ou os extremistas surjam vitoriosos." Do Salão Oval, o presidente defendeu com firmeza a guerra do Iraque. Ainda assim, Bush admitiu que o presidente iraquiano deposto Saddam Hussein não foi o responsável pelos ataques do 11 de Setembro, que matou aproximadamente 3 mil pessoas. Embora armas de destruição em massa não tenham sido encontradas no Iraque - uma das alegações dos Estados Unidos para a invasão ao país árabe -, o presidente disse que o regime de Saddam era uma ameaça que trazia "um risco que o mundo não poderia correr". Ao menos 2.600 militares americanos morreram na guerra do Iraque. "Qualquer que seja o erro cometido no Iraque, o pior erro seria pensar que uma retirada faria os terroristas nos deixar em paz", continuou Bush. "Eles não nos deixarão em paz. Eles nos perseguirão." O pronunciamento veio ao final de um dia em que Bush se dedicou a homenagear as vítimas de um ataque que estremeceu sua presidência e colocou os Estados Unidos em uma custosa e interminável guerra contra o terrorismo. Foi um dia de luto, lembrança e reflexão. Antes de seu pronunciamento, Bush visitou Nova York, um campo da Pennsylvania e o quartel general do Pentágono. Esses três locais foram os pontos em que os aviões seqüestrados pelos terroristas da Al-Qaeda caíram. Cinco anos após os ataques e sem pistas do paradeiro do seu maior arquiteto, Bush voltou a dizer que Osama bin Laden será capturado. "Nossa mensagem a ele é clara: não importa quanto demorará, a America o encontrará e o trará justiça." O presidente americano disse ainda que a guerra contra o terror é uma "luta pela civilização" e deve ser lutada até o final. Para Bush, a derrota deixará o Oriente Médio nas mãos de ditadores radicais armados com bombas nucleares. "Nós estamos lutando para manter o modo de vida dos países livres", disse. "A guerra contra este inimigo é mais do que um conflito militar. É o embate ideológico do século 21 e o chamado de nossa geração." Texto atualizado às 23h20