Em meio à tensão entre os governos da Argentina e da Grã-Bretanha sobre a soberania das Ilhas Malvinas, moradores do arquipélago demonstram cada vez mais - e com originalidade - seu sentimento antiargentino. No Victory Bar, o repúdio que os moradores sentem em relação às intenções de Buenos Aires de reivindicar a soberania do território é tão grande que foram criadas canecas com o mapa da América do Sul no qual a Argentina aparece "engolida" pelas águas do Oceano Atlântico. No entanto, no lugar do país, aparece o nome "Mar de M...".

De acordo com o jornal Clarín, uma de suas repórteres recebeu de uma vendedora numa loja de souvenirs nas Malvinas um cartão com a legenda "deixe-nos em paz". A vendedora pediu à jornalista que o entregasse à presidente argentina, Cristina Kirchner. A animosidade contra os argentinos no arquipélago é tanta que o termo "bloody argie" (maldito argentino), utilizado durante a Guerra das Malvinas, voltou ao vocabulário da população local. O ressentimento dos moradores das ilhas é proporcional às políticas defendidas pela Casa Rosada contra as Malvinas, como a organização de um bloqueio econômico ao território. "A severidade dos Kirchners é responsável por criar essa situação de nojo entre o povo", afirmou ao Clarín John Fowler, uma das personalidades mais influentes do arquipélago e editorialista do jornal Penguin News.