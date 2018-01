No áudio da NBC, os dias negros de Diana no casamento ?Eu tinha uma tremenda esperança em mim, que foi golpeada em dois dias?, diz Diana a um interlocutor inaudível, com uma risadinha irônica. E continua a descrever quão triste se sentia no relacionamento com o príncipe Charles. Foi principalmente isso que ouviram os telespectadores que assistiram ontem à noite, num programa especial da TV americana NBC News, em duas partes: a princesa de Gales descrever tristemente uma vida infeliz e desesperada, nos primeiros anos de seu casamento com o príncipe Charles, nas fitas de áudio gravadas por seu biógrafo Andrew Morton. ?Meu marido fazia-me sentir muito inadequada de todas as formas possíveis. Cada vez que tentava subir à tona para respirar, ele me puxava para o fundo novamente.? Diana, que morreu aos 36 anos num acidente de carro, conta como descobriu logo o affair do marido com Camilla Parker Bowles, fala da bulimia e de suas várias tentativas de suicídio. A NBC não quis revelar quanto pagou ao editor de Morton pela fitas, que serviram de base para o especial ?Princesa Diana: As Fitas Secretas?. Quando o livro de Morton, Diana: Sua Verdadeira História foi publicado, em 1992, ele acabou com a fantasia de conto de fadas que muitos fãs da criaram a respeito do casamento real. O casal separou-se formalmente naquele ano. Em 1994, Charles admitiu, em um documentário de TV, que não cumpria seus votos matrimoniais, mas insistiu em que a infidelidade aconteceu apenas após o casamento estar ?irremediavelmente destruído, pois nós dois traímos?. No ano seguinte, foi a vez de Diana ir à televisão, quando admitiu seu caso com James Hewitt. O divórcio seguiu-se, em 1996. A amiga íntima da princesa, Rosa Monckton, disse que Diana arrependeu-se de ter ido àquela entrevista de TV. Mas parece que a princesa arrependeu-se principalmente do que disse nessas fitas. E há mais gente que diz que sua história poderia ser diferente. O repórter especializado em realeza do Daily Mail, em quem Diana confiava, por exemplo, foi co-autor de um livro, de 1998, em que afirmava que a princesa e o príncipe tiveram amor e alegria no casamento e, talvez, pudessem ter permanecido juntos. A ex-babá da Diana, Mary Clarke, também disse ao Daily Mail que não era totalmente verdadeiro o livro de Morton. ?Morton pegou-a (a princesa) num momento vulnerável e tentou fossilizá-la naquele período negro, quando ela estava inimaginavelmente infeliz. Ela disse que se arrependia amargamente de Ter ajudado nesse livro. Ela disse que não era ela realmente, mas uma mulher desesperada, tentando achar uma saída.? O livro deixou furiosos sua família, a família real e muitos amigos. Mas quando Morton publicou a edição revisada, pouco mais de um mês depois da morte da princesa, ele revelou que os detalhes tinham sido fornecidos por Diana. Houve poucas, se houve alguma, revelações no livro Diana, Sua Verdadeira História em Suas Próprias Palavras. Mas Morton incluiu 46 páginas transcritas das gravações, exceto algumas palavras entre parênteses para tornar as declarações mais claras. Segundo ele, elas consubstanciavam tudo que tinha escrito. Diana cooperou para a criação do livro ?total e francamente e constantemente durante um período de tempo que vai de oito a nove meses?, ele assegurou. A NBC usou principalmente vídeos e filmes de arquivo de Diana para ilustrar seu especial. Mas na próxima semana, quando vai ao ar a segunda parte, irá mostrar cenas inéditas dela treinando dicursos, feitas pelo seu ex-professor de dicção. . A NBC admitiu que o áudio não forneceu novas revelações sobre a vida da princesa, mas disse acreditas que ouvir a voz de Diana esclareceria os telespectadores.