No auge da carreira, Blair completa 5 anos de poder Pelo menos 20 milhões de eleitores foram convocados nesta quinta-feira a renovar as câmaras municipais da capital e de 174 cidades da Inglaterra, num pleito apontado como teste de força do Partido Trabalhista do primeiro-ministro Tony Blair. Esta é a primeira vez desde as eleições parlamentares de 7 de junho que os trabalhistas de Blair são postos à prova. A campanha eleitoral foi centralizada em dois temas: o mau estado dos serviços públicos e o aumento da criminalidade. Quanto aos políticos, voltavam as atenções para o desempenho do ultradireitista Partido Nacional Britânico (BNP), que, segundo as pesquisas, poderá obter cadeiras (pela primeira vez em uma década) em municípios como Burnlei e Oldham (noroeste do país). Nessas cidades, ocorreram em 2001 os piores distúrbios raciais dos últimos anos. As eleições foram caracterizadas pelo uso de novas tecnologias. Os eleitores puderam votar via Internet, pelo correio e por mensagem de celular.A votação começou às 8 horas e terminou às 21 horas. O resultado final oficial sairá nesta sexta. Blair e a mulher votaram num posto de Westminster, perto da residência oficial de Downing Street, no centro de Londres