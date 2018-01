No Brasil, uma vitória da tradição Em 15 de novembro de 1889, o Brasil quis romper com a monarquia, associada ao atraso e à escravidão. Os republicanos, porém, tinham muitas ideias, mas poucos símbolos. No livro Formação das Almas, o historiador José Murilo de Carvalho conta a história de um sargento do 2.º Regimento de Artilharia de São Cristóvão que jogou fora a bandeira imperial quando as tropas marcharam para o golpe militar no Campo de Santana, no Rio, e ficou sem nada para segurar.