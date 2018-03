No Brasil, anistia impede que crimes sejam julgados No Brasil, o ditador Jorge Rafael Videla poderia não ter morrido na prisão. Beneficiado pela Lei 6.683, mais conhecida como Lei da Anistia, promulgada em 1979, ainda no período da ditadura militar, estaria em casa, imune a qualquer responsabilização penal. Essa é uma das principais diferenças entre Argentina e Brasil na transição da ditadura para a democracia.