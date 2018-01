No Brasil, protestos contra guerra, economia, transgênicos e afins Cerca de 500 pessoas participaram de uma passeata na orla de Copacabana (zona sul) em protesto contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, ocorrida há um ano. Os manifestantes também levaram faixas e cartazes contra a participação do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e pediram mais agilidade do governo nas ações pela reforma agrária. José Luiz Patrola, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio, destacou que a passeata também era contra a guerra urbana. ?A violência nas cidades provoca outro tipo de guerra, mais oculta, mas responsável pela morte de muitas pessoas. Estamos aqui para chamar a atenção da sociedade contra essa situação?, disse. Em São Paulo, o ato público reuniu cerca de 700 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) para protestar, entre outras coisas, contra os transgênicos, a política econômica, o desemprego, a dívida externa, a formalização da Àrea de Livre Comércio das Américas (Alca) e a questão da militarização como instrumento de denominação econômica. Participam da mobilização, entidades sindicais, movimentos populares e diversos seguimentos da sociedade.