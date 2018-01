No caminhão no Texas, US$ 6 milhões em notas Policiais rodoviários do Texas encontraram caixas com milhões de dólares dentro de um caminhão durante uma inspeção de rotina. Onze caixas com dinheiro estavam em meio a uma carga de embalagens de comida para forno de microondas. O total do dinheiro confiscado foi estimado em US$ 6 milhões. O caminhão foi detido para uma inspeção a 20 quilômetros ao norte da cidade texana de Alice. A polícia está investigando a procedência das notas.