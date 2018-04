No Chile, técnicos fazem últimos testes com cápsula A cápsula "Fênix 2" iniciou, sem ocupantes, por volta da 22h (mesmo horário de Brasília) os últimos testes de descida até as profundezas da mina de San José, localizada no norte do Chile, para reconhecer o poço pelo qual nas próximas horas serão içados os 33 trabalhadores, soterrados há 69 dias, a quase 700 metros de profundidade.