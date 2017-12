No Congresso, Bush acusa Bin Laden Muito aplaudido, o presidente dos Estados Unidos George Bush, fez na noite desta quinta-feira um discurso no Congresso prometendo justiça contra os terroristas que atacaram Nova York e Washington. "Se fará Justiça", conclamou. Ele acusou o milionário saudita Osama bin Laden pelos ataques e voltou a pedir à milícia Taleban, que controla boa parte do Afeganistão, que extradite Bin Laden. Segundo Bush, o terrorismo está presente em mais de 60 países. Ele voltou a falar em "ato de guerra" e que a liberdade foi atacada. Segundo ele, a guerra contra o terrorismo não acabará enquanto não for abatido o último terrorista.