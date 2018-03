No Consulado da Rússia em SP, polícia prende 5 Cinco pessoas - entre elas três integrantes do movimento Femen - foram detidas após uma manifestação em frente ao Consulado da Rússia em São Paulo, no Morumbi. Entre elas estava Sara Winter, de 20 anos, a primeira brasileira aceita no movimento feminista idealizado na Ucrânia. Vestindo apenas calcinhas, as manifestantes mostraram cartazes e jogaram tinta colorida nos muros do consulado.