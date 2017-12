No dia de combate às drogas, China executa 17 Autoridades chinesas executaram 17 pessoas por acusações de tráfico de drogas para marcar o Dia Internacional de Combate às Drogas, informou a imprensa local neste domingo. As execuções foram levadas a cabo no sábado nas cidades de Xangai e Chongqing e ocorreram um dia depois de as autoridades anunciarem que tinha marcado 11 execuções para marcar a data. Entre os executados no sábado estava Lin Shengfu, preso com 18 kg de heroína em Xangai em 2003, informou a agência de notícias Nova China.