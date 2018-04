No Egito, 860 já foram presos por protestos

As outras prisões ocorreram na cidade mediterrânea portuária de Alexandria e em outros pontos do país. Segundo os funcionários, nem todos os manifestantes foram enviados a promotores, sugerindo que alguns deles foram apenas interrogados pela polícia e liberados.

As manifestações de ontem foram as maiores em anos no Egito. Milhares de pessoas pediram o fim do governo autoritário do presidente Hosni Mubarak, a convocação de eleições justas e o fim da pobreza no país. As informações são da Associated Press.