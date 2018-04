No Egito, dois manifestantes são mortos a tiros

Testemunhas afirmaram que a polícia usou gás lacrimogêneo em uma tentativa de dispersar centenas de manifestantes antes de recorrer à munição. Entretanto, uma fonte ligada às Forças de Segurança do país disse que os oficiais não abriram fogo contra os manifestantes. Ela acrescentou que centenas de egípcios que tentavam atacaram a sede do Departamento de Segurança, no nordeste de Suez, estavam armados.

Mais cedo, nesta quinta-feira, milhares de pessoas protestaram no Cairo contra as mortes ocorridas na quarta-feira no estádio onde se disputava uma partida entre a equipe local, Al-Masry, e a do Al-Ahly, da capital. Os manifestantes acusavam o conselho militar, que tomou posse com a queda de Hosni Mubarak ocorrida há cerca de um ano, de má administração durante a frágil transição. Segundo a TV estatal, mais de 600 pessoas ficaram feridas durante as manifestações no Cairo, a maior parte delas foi afetada pela inalação do gás lacrimogêneo. As informações são da Dow Jones.