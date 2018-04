No Egito, manifestantes protestam contra Mubarak Centenas de manifestantes protestam hoje no Cairo, capital egípcia, contra o presidente Hosni Mubarak, pedindo o fim da pobreza no país. Os manifestantes afirmam que as eleições egípcias são fraudulentas. As forças de segurança se concentravam para controlar a manifestação, a primeira no Cairo inspirada nos protestos que ocorrem na Tunísia. Não houve registro de violência até o momento.