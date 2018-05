No Equador, referendo de Correa deve ser aprovado Quase 62% dos equatorianos consultados em uma pesquisa pretendem votar "sim" em um referendo nacional que será realizado no dia 7 de maio, promovido pelo governo do presidente Rafael Correa. Os equatorianos devem votar em dez questões, que ajudarão a moldar o rumo da nação andina no futuro.