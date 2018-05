No Facebook, Obama convoca jovens a ajudá-lo a mudar os EUA

Obama e Zuckerberg: sem paletó, por sugestão do fundador do Facebook.

PALO ALTO - O presidente dos EUA, Barack Obama, convocou a "nova geração" a ajudá-lo a promover reformas nos EUA e fazer o país retomar o crescimento econômico durante uma sabatina sediada pela rede social Facebook e transmitida pela internet. No encontro desta quarta-feira, 20, onde foi discutido principalmente o problema do déficit americano, Obama pregou uma "política orçamentária equilibrada" - cortar gastos, mas não deixar os investimentos de lado.

Ao lado de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, Obama defendeu uma política mais aberta para imigrantes e revelou planos para reformar a política de imigração dos EUA, embora tenha admitido que isso é um assunto a ser debatido no futuro. "Os imigrantes fazem parte da nossa economia. Se eles querem vir aqui e estudar, por que não deixaríamos? Eles são futuros criadores de emprego", disse.

A conversa ocorreu em clima descontraído. Transmitida pela internet, a sabatina contou com a participação das pessoas presentes no auditório na sede do Facebook, em Palo Alto, e dos usuários da rede social que acompanhavam o programa pela internet. A maioria das perguntas era a respeito dos cortes orçamentários e da redução do déficit americano.

Na maioria das vezes, Obama citou a reforma da saúde - uma de suas prioridades domésticas, que foi aprovada somente após concessões feitas aos republicanos - na maioria das vezes, dizendo que o novo sistema favorecia a redução dos gastos nos hospitais. O presidente também falou sobre o corte de orçamento em outras áreas, como a militar.

A aparição de Obama em um programa ao vivo no Facebook marca a volta do presidente ao principal meio usado em sua campanha - a internet. O objetivo, segundo ele mesmo disse no início da sabatina, era melhorar o diálogo com os jovens e inseri-los no debate político dos EUA.

Ao final do encontro, o presidente convocou a "nova geração a participar efetivamente das mudanças. "Espero não se desanimem com os problemas do país. Sempre chegamos ao topo, e ainda há muito trabalho a fazer. Juntos, resolveremos os problemas. Vocês têm que se envolver. Se forem criativos como são no Facebook, não há nada que não poderemos resolver", concluiu.