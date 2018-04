NO HAITI, 'BABY DOC' VIVE COMO REI

WILLIAM BOOTH , THE WASHINGTON POST , PORTO PRÍNCIPE, O Estado de S.Paulo

Para quem já foi um notório ditador que enfrenta acusações de crimes contra a humanidade, Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier está levando uma vida mansa no Haiti após sua repentina volta do exílio há um ano.

Embora esteja tecnicamente em prisão domiciliar, o "ex-presidente vitalício" janta com seus muitos admiradores nos bistrôs chiques de Petionville, onde ele pode ser encontrado no Quartier Latin comendo seu frango à moda creole. Sua saúde debilitada melhorou o suficiente para que beba um pouco de vinho tinto. Um retrato seu, aliás bastante lisonjeiro, é vendido nas ruas.

Se dinheiro pode ser lavado, ditadores também podem. No mês passado, Duvalier foi o orador na formatura da faculdade de Direito em Gonaives, uma presença que o reitor da universidade considerou "absolutamente inconcebível". Os estudantes aplaudiram.

Duvalier está de volta ao Haiti, e é muito possível que jamais seja julgado pelos crimes de que suas alegadas vítimas e as organizações internacionais de direitos humanos o acusam - desaparecimentos forçados, detenções ilegais, intimidação, tortura e execuções.

"Não posso acreditar em meus olhos", disse Boby Duval, que passou nove meses em meados dos anos 1970 em Fort Dimanche, uma das três prisões conhecidas como "o triângulo da morte" durante o longo reinado da família Duvalier e os Tontons Macoutes, sua polícia secreta e força paramilitar. Duval, um homem musculoso que hoje administra uma academia de futebol popular para milhares de crianças das favelas, entrou na prisão como um jovem e robusto atleta e saiu pesando menos de 50 quilos. "Eles não matavam você em Fort Dimanche", ele disse. "Deixavam você morrer de fome."

Pouco depois de Duvalier voltar a Porto Príncipe, em janeiro de 2011, após 25 anos de exílio na França, três ações judiciais foram movidas contra ele, alegando apropriação indevida de fundos, violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Embora uma geração mais velha no Haiti se recorde com calafrios das coisas ruins dos anos Duvalier, muitos haitianos têm saudades desse período, quando o país era mais próspero, os turistas não tinham medo de vir e o Haiti era o líder mundial na fabricação de bolas de beisebol. Mais de 60% da população haitiana têm menos de 25 anos, de modo que eles não têm lembranças do regime de Baby Doc, só das histórias sobre dias melhores.

Uma vida no poder. Duvalier era um jovem gorducho e mimado de 19 anos quando se tornou "presidente vitalício", em 1971, após a morte de seu pai, o muito mais implacável François "Papa Doc" Duvalier. Baby Doc e sua mulher na época, Michele Bennett, eram famosos por seu estilo de vida luxuoso e suas orgias de compras. Depois que o casal se divorciou, em 1993, Duvalier teve um exilio mais modesto, sem a Ferrari ou a mansão, vivendo num apartamento emprestado e declarando que estava quebrado.

Após meses de atraso, o processo foi levado ao juiz Jean Carves, que prometeu aos advogados que em breve decidirá se Duvalier vai a julgamento. Os partidários de Baby Doc acreditam que não.

"Ele será inocentado de todas as acusações. Está quase acabado agora; o juiz está escrevendo a ordem para engavetar tudo", disse o advogado de Duvalier, Reynold Georges. Ele disse que os crimes alegados excederam o estatuto de limitações. "E, ademais, eles não têm nenhuma prova."

Questionado se eram verdadeiros os rumores de que Duvalier, hoje com 60 anos, pretende voltar à política, Georges disse: "Se ele decidir concorrer à presidência, será elegível, e se concorrer, vencerá, e eu o apoiarei."

Reed Brody, da organização Human Rights Watch, disse que o estatuto de limitações não se aplica neste caso. "O Haiti ratificou tratados que o obrigam a investigar violações graves dos direitos humanos", disse. "Há casos de 30 anos em curso no Camboja, Chile, Argentina, Peru e Uruguai." Brody disse que, nos casos dos desaparecidos, os crimes continuam, já que ninguém sabe o que ocorreu com as vítimas.

Advogados dos queixosos dizem que Duvalier deveria ser responsabilizado por atos que ele, ou ordenou, ou não impediu, e, como comandante-chefe e líder supremo do Haiti, ele era cúmplice dos crimes cometidos por seu governo. Eles dizem que o Haiti precisa romper com sua história de impunidade para a verdadeira democracia prosperar. "Temos testemunhas de quando meus clientes foram espancados e torturados, testemunhas que os viram ser espancados e presos, que viram o que se passava nas prisões", disse Mario Joseph, um advogado em um dos casos.

Mas os advogados que perseguem Duvalier dizem que a comunidade internacional, com exceção do Canadá, tem permanecido em grande parte em silêncio sobre o processo - e o novo governo do Haiti é contra ele.

Questionado sobre o caso Duvalier, o presidente Michel Martelly disse: "Isso é coisa de nosso passado. Precisamos aprender nossas lições e seguir em frente".