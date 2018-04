No Haiti, Ban se diz comovido com ajuda internacional O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, chegou ao Haiti hoje para oferecer apoio aos esforços de resgate e recuperação do país, devastado por um terremoto de 7,0 graus no último dia 12. Ban Ki-moon disse que estava "bastante comovido e agradecido" pelos esforços internacionais de ajuda.