No Haiti, juiz deve recomendar libertação de americanos Bernard Saint-Vil, juiz haitiano encarregado de decidir se os dez missionários norte-americanos detidos devem ir a julgamento, disse hoje que recomendará a libertação deles, após ter encerrado os interrogatórios ontem. A prisão do grupo se deu em razão de os norte-americanos terem tentado levar diversas crianças sem documentos para fora do Haiti, depois do terremoto de 7 graus na escala Richter que devastou o país, no dia 12.