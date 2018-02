No Haiti, ONG brasileira faz concerto para vítimas A organização não-governamental (ONG) Viva Rio realizará hoje um concerto musical para as vítimas do terremoto do Haiti. O evento acontecerá em Kay Nou ("Nossa Casa", na língua creole), sua sede em Porto Príncipe, em parceria com a Escola de Música Santa Trindade e a Organização dos Estados Americanos (OEA), que iniciará o processo seletivo para o seu Programa de Orquestras Juvenis para Jovens em Risco no Caribe.